Trabzon'a tatil için gelen kardeşler tipide mahsur kaldı

İstanbul'dan Trabzon'un Şalpazarı ilçesine tatil için gelen 3 kardeş, etkili olan kar yağışının ardından tipiye yakalanarak mahsur kaldı.

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - İstanbul'dan Trabzon'un Şalpazarı ilçesine tatil için gelen 3 kardeş, etkili olan kar yağışının ardından tipiye yakalanarak mahsur kaldı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeköy Mahallesi'ndeki Küme Evleri mevkisindeki evlerine gitmek isteyen Murat, Ali ve Tuncay Gelgül isimli kardeşler, patika yolda bir süre yaya olarak ilerledi.

Tipiye yakalanan kardeşler, yaklaşık 2 metrelik karda donma tehlikesi geçirince yetkililere haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine ait ekipler ile mahalle sakinleri harekete geçerek, kardeşlerin bulunduğu bölgeye güçlükle ulaştı.

Ekipler, kardeşleri dik arazide halat yardımıyla çekerek donmaktan kurtardı.