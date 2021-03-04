Trabzon'a şehit ateşi düştü
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Trabzon'a şehit ateşi düştü

04.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:11

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.


Trabzon'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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