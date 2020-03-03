Trabzon'a şehit ateşi düştü (1)
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Trabzon'a şehit ateşi düştü (1)

SURİYE'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in acı haberi, memleketi Trabzon'da yaşayan ailesine verildi.

03.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:47
Trabzon'a şehit ateşi düştü (1)

SURİYE'de yürütülen 'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in acı haberi, memleketi 'da yaşayan ailesine verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'ndeki eve gelen askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehit Tuncer'in cenazesinin askeri uçakla Trabzon'a getirileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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