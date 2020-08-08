Trabzon'a özgü otlu yemekler kitapta toplanarak gelecek nesillere aktarılacak
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Trabzon'a özgü otlu yemekler kitapta toplanarak gelecek nesillere aktarılacak

Trabzon'a özgü otlu yemekleri kayıt altına alarak gelecek nesillere ulaştırmak için çalışma yürüten Olgunlaşma Enstitüsünün tespit ettiği 60 ot çeşidi ve 150 yemek tarifi kitapta toplanacak.

08.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:15

Trabzon'a özgü otlu yemekleri kayıt altına alarak gelecek nesillere ulaştırmak için çalışma yürüten Olgunlaşma Enstitüsünün tespit ettiği 60 ot çeşidi ve 150 yemek tarifi kitapta toplanacak.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve usta öğreticilerinden oluşan 6 kişilik ekip, yaklaşık 2 yıl önce yörede otlarla pişirilen yemeklerin tespiti için çalışma başlattı.

İlçe ve mahalleleri tek tek gezerek yöre sakinleriyle sohbet eden ekip, 60 ot çeşidi ve bunlarla yapılan 150 yemek tarifine ulaştı.

Ekip, ziyaret ettikleri evlerdeki vatandaşlarla mutfağa girip yapılan yemekleri, fotoğraf ve görüntü çekerek kayıt altına aldı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, okulda kursiyerlere yönelik eğitimlere devam edilirken bir yandan da yöreye ait kültürel araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kadar yeşil bir bölgede çeşitli otlardan üretilen yemeklerle ilgili fazla bilgi ve kayıtlı envantere rastlayamayınca bu konuyla ilgili bir araştırma yapmaya karar verdiklerini anlatan Karabina, 6 kişilik ekiple 2 yıldır sürdürdükleri araştırmanın son aşamasına geldiklerini belirtti.

Karabina, ilçelerde kaymakamlar, muhtarlar ve ilgili kişilerle irtibata geçtiklerini ifade ederek, yiyecek içecek hizmetleri, grafik ve fotoğraf bölümü öğretmenleri ile usta öğreticilerinden belirledikleri ekibin, evlere giderek çalışma yaptığını aktardı.

Karabina, araştırmalar sonucu kurut çorbası, kabak kanadı kavurması, cimbilak kavurması, tomara diblesi kavurması, lartir (külür) tepesi tavası, hohollu kaygana ve horbol otu kavurması gibi çok çeşitli yemek tarifleri elde ettiklerini kaydetti.

Yaptıkları araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri kitapta toplamayı planladıklarını dile getiren Karabina, "Bu araştırmayı gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Arkadaşlarımız, kayda aldıkları videoları izleyerek edebiyat bölümünden hocamızla düzenlemeler yapıyorlar. Umarım en kısa sürede kitabımızı çıkararak gelecek nesillere ulaştırmayı başarabiliriz." dedi.

"12 ilçede yaklaşık 30 köye gittik"

Enstitü Müdür Yardımcısı ve yiyecek ve içecek hizmetleri alan öğretmeni Nergiz Güngör de geçmiş ve gelecek arasında köprü görevi kuran bir kurum olduklarını belirterek, günümüzde artık yapılmadığı için unutulmaya yüz tutan Trabzon mutfağına özgü ot yemeklerini araştırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışma sırasında yöre halkının kendilerine mutfaklarının kapılarını açtığına işaret eden Güngör, "Kendi malzemelerini kullandılar. Birçok bildiğimiz, bilmediğimiz veya ismini farklı bildiğimiz ot yemeği ortaya çıktı." diye konuştu.

Güngör, 12 ilçede yaklaşık 30 köye gittiklerini aktararak, "Yöre kadınının bağ bahçe işleriyle birlikte mutfakta da yaratıcı olduğunu gördük. Bizlere güzel bir tecrübe oldu." dedi.

Trabzon'a özgü otlu yemekler kitapta toplanarak gelecek nesillere aktarılacak

Kaynak: AA

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