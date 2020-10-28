Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor
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Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor

28.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:09

- Trabzona hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor CHP Isparta İl Başkanı Halıcı: "İlayda Kılınç, partimizden kesin olarak ihraç edilecek" CHP il disiplin kurulu önümüzdeki hafta İlayda Kılınç'ın ihracı için toplanacak CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Trabzon hakkında...

- Trabzona hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor

CHP Isparta İl Başkanı Halıcı: "İlayda Kılınç, partimizden kesin olarak ihraç edilecek"

CHP il disiplin kurulu önümüzdeki hafta İlayda Kılınç'ın ihracı için toplanacak

ISPARTA - CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın önümüzdeki hafta toplanacak olan il disiplin kurulu kararıyla partiden ihraç edileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar günü akşamı oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde Twitter hesabından küfür içerikli bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin..." şeklindeki paylaşımı büyük tepki topladı. Bu paylaşımın ardından CHP il yönetimi acil olarak toplanarak İlayda Kılınç'ı görevden aldı ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

"Bütün Trabzonlulardan özür diliyoruz"

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, tasvip etmedikleri bir süreç yaşadıklarını belirterek, bu konuda gereken adımları attıklarını söyledi. Halıcı, "Bu arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partili kimliğini taşımakla beraber tamamen taraftarlık duygularıyla attığı bir sosyal medya mesajı yüzünden bu konuda Türkiye'de bir gündem haline geldi. Bizim bu ayrıştırıcı dili ne sporda ne de siyasette kabul etmemiz mümkün değil. İvedilikle bu konuyla ilgili il yönetimimizi topladık ve 26.10.2020 tarih, 172 karar sayılı gündem maddesiyle il disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk ettik. Bütün Trabzonlulardan özür diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak bu arkadaşımızın adına da özür diliyorum. Böyle talihsiz bir olayın yaşanmasını istemezdik. Biz siyasete sevgi ve saygı dilini tahsis etmek için girmiş insanlarız ve bütün çabamız da bu yöndedir. Toplumun ayrıştırılmasına ve kutuplaştırılmasına hiçbir zaman izin vermeyiz" dedi.

Halıcı, disiplin kurulunun en geç gelecek hafta toplanacağını ve İlayda Kılınç'ın partiden kesin olarak ihraç edileceğini belirtti.

Öte yandan, olayla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İlayda Kılınç hakkında 'Halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor
Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor
Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor
Trabzon'a hakaret eden CHP'li başkan yardımcısı ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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