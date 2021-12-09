Trabzon'a gelen İran heyeti ile işbirliği imkanları görüşüldü

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret eden İran heyeti ile ticaret, kültür ve turizm alanında işbirliği yapılmasına yönelik görüşme gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, İran- Türkiye Müşterek Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadat Dehghan ve Urumiye Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden oluşan heyetin TTSO'yu ziyaret ettiği belirtildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştüğü, işbirliğini geliştirmeye yönelik bilgi alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.

Kısa bir süre önce online olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Hacısalihoğlu, İran-Türkiye Müşterek Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadat Dehghan ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, "Bu protokol, kısa süre sonrasında bu ziyaretin gerçekleştirilmesi işbirliği konusundaki kararlılığı göstermesi bakımından önemli. Amacımız çok eskiye dayanan ilişkilerimizin bulunduğu İran ile başta ticaret olmak üzere kültür ve turizm alanında da etkili ve sürdürülebilir işbirliği yapmak." ifadesini kullandı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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