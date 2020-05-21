Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı.

Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı. Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 19 bin 216 çay üreticisi bulunuyor. Söz konusu üreticilerden Trabzon dışındaki 7 bin 769 kişi, hasat amacıyla kente gelmek için seyahat izin belgesine başvurdu. Kente gelmek isteyen üreticilerden 1226'sının başvurusu onaylandı. Üreticilerin başvurularının onaylanması çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA