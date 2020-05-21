Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu
Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı.
21.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:18
Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı.
Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 19 bin 216 çay üreticisi bulunuyor.
Söz konusu üreticilerden Trabzon dışındaki 7 bin 769 kişi, hasat amacıyla kente gelmek için seyahat izin belgesine başvurdu.
Kente gelmek isteyen üreticilerden 1226'sının başvurusu onaylandı.
Üreticilerin başvurularının onaylanması çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA