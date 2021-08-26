Trabzon'a atanan Kaymakam Demirkale'den veda ziyaretleri

Trabzon'un Ortahisar Kaymakamlığına atanan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, veda ziyaretlerine başladı.

Trabzon'un Ortahisar Kaymakamlığına atanan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, veda ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ortahisar Kaymakamlığına atanan Demirkale, veda ziyaretleri kapsamında ilçedeki bazı kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Demirkale, AA muhabirine, 4 yılı aşkın süredir ilçede görev yaptığını, ilk günden bu yana birçok çalışmaya imza atıldığını söyledi.

Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yolları üzerinde konumlanmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Demirkale, böyle güzelliklere sahip bir ilçede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Merzifon'da yapılan her işte birlik ve beraberliğin ön plana çıktığını dile getiren Demirkale, şunları kaydetti:

"Merzifon'da Allah'a şükür güzel işler yaptığıma inanıyorum. 'Ben yaptım' değil, 'Hep birlikte yaptık' anlayışıyla hareket ettik. Merzifon'un binlerce yıllık tarihinin 4 senesine bizim katkımız olduysa, güzel şeyler başardıysak bu Merzifon halkının tek vücut olması sayesinde oldu. Kaymakamlığıyla, siyasetçisiyle, yerel yönetimiyle, belediyesiyle, sivil toplumuyla, vatandaşıyla, köylüsüyle, muhtarıyla, kısacası el birliği ile kazanılmış bir başarıdır. Dolayısıyla ben daha güzel şeylerin yapılacağına inanıyorum. Merzifon'u Merzifon yapan da bu birlik ve beraberliktir. Merzifon beklediğimin de ötesinde çıktı."

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti tarafından da Demirkale onuruna veda yemeği düzenlendi. Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, yaptığı hizmetlerden dolayı Demirkale'ye teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan