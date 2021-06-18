Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
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Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı

Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs nedeniyle ara verilen charter uçuşlarının yeniden başlamasıyla Bayreyn'den 167 turisti taşıyan özel uçak bugün Trabzon'a geldi.

Korona virüs nedeniyle ara verilen charter uçuşlarının yeniden başlamasıyla Bayreyn'den 167 turisti taşıyan özel uçak bugün Trabzon'a geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen dış hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla Bahreyn-Trabzon charter uçuşu 15 ay sonra tekrar gerçekleşti. Bahreyn'den saat 10.00'da 167 yolcu ile havalanan Golf Air havayolu şirketine ait uçak saat 12: 50'de Trabzon havalimanına iniş yaptı. Havalimanında 'su takı' töreni ve çiçeklerle karşılanan yolcular çok mutlu olduklarını söyledi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Temmuz'un ilk haftasında sonra uçuşlarının daha fazla artmasını beklediklerini belirterek "Bayreyn'den oldukça kalabalık geldiler. 167 kişi Trabzon'a geldi. Pandemi öncesi Bayreyn ile ilgili yoğun olarak çalıştık. Kış döneminde bile haftada 2 uçuş vardı. 1 Haziran itibariyle dış hat uçuşlarının başlamasıyla biraz geciklemeli olsa da bu hafta itibariyle belli bir rakama ulaşmış olduk. Temmuz'un ilk haftası itibariyle dış hat uçuşlarının daha fazla artmasını bekliyoruz. Önemli olan mümkün olduğunca dış hat seferleri. Yabancı turist ve beraberinde iç turizmde unutmamak gerekiyor. İç turizm hareketliliği de artarsa geriye dönük olarak 14-15 aylık bölgemiz esnafının kayıplarını bir nebze olsa telafi etmiş olur" dedi.

Bayren'den gelen Ola Jazeari ise "Pandemiden sonra ilk kez Trabzon'a geldim. Daha önce 7 defa gelmiştim. Trabzon çok güzel. Burayı çok beğeniyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı
Trabzon'a Arap turist ilgisi pandemi sonrası yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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