Trabzon 222 Kişinin Alınacağı İşe Binlerce Başvuru

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere 222 kişinin işe alınacağına ilişkin duyuru üzerine binlerce kişi başvuru yapmak için kültür merkezi binasına akın etti. Sabahın erken saatlerinde beklemeye başlayanlar uzun kuyruk oluşturdu. Belediye ekipleri de, 5 bine ulaşan başvuru sırasında bekleyen adaylara çay ve pasta ikramında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı için başvurular 4 gün önce yapılan duyurularla başladı. Duyuru üzerine başvurular sürerken, son başvuru tarihinin bitimine 2 gün kala ise yüzlerce kişi başvuruların alındığı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi önüne akın etti. Başvuru yapanların sayısı 5 bine ulaşırken, binası girişi ve merdivenlerinin yanı sıra sokak aralarında uzun kuyruklar oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, kuyrukta bekleyen adaylara çay, kahve ve su ikramında bulundu.

Büyükşehir belediyesi bünyesine çeşitli niteliklerde itfaiye eri ve zabıta memuru, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise çeşitli niteliklerde mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyen olmak üzere toplamda 222 personelin başvuruların ardından işe alınacağı belirtildi.

BAŞVURULAR 12 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Personel alımlarında KPSS şartının olduğunu ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 'Alımlar Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Tüm alımlarda KPSS şart bulunmakta olup Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitelerinde memur alım ilanlarımız yayımlanmaktadır. Alınacak personelin sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı, nitelikleri, başvuru şekli, başvuru zamanı gibi tüm ayrıntılar ilanlarımızda yayımlanmıştır. Başvuru şartlarına uygun bulunan hemşerilerimizin bu süre zarfında başvurularını itina ile gerçekleştirmeleri önem taşımaktadırö dedi.

'SIRA ALMAK İÇİN SIRA BEKLİYORUZ'

İş başvurusu için Konya'dan geldiğini anlatan Emrullah Bıyıklı, yoğunluk nedeniyle zorluk çektiklerini söyledi. Bıyıklı, Konya'dan iş başvurusu yapmak için geldik ama sırada sefillik çekiyoruz. İş başvurularında olması gereken boy, kilo ölçümü gibi ölçümlerin yapılmayacağı söyleniyor. Buna bir müdahale etmeleri lazım. Ön başvuruların internet üzerinden yapılması, mülakata çağırılacak kişilerin belirli günlerde çağırılması daha güzel olurdu. Saatlerdir burada sıradayız. Arkamızda da binlerce kişi var. Sıra almak için sıra bekliyoruzö diye konuştu.

İtfaiye eri alımı için iş başvurusunda bulunmak için İstanbul'dan gelen Burak Gül ise 'İtfaiye personeli alımı için İstanbul'dan geldim. İtfaiye personeli olmak için özel şartlar gerekiyor. Yalnız burada böyle bir şart yok. Herhangi bir ön lisans mezunu olan bir kişi de aynı bölüme başvurabiliyor. Buda bu bölümü okuyan kişiler için haksızlık oluşturuyorö diyerek tepki gösterdi.