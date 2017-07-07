Trabzon, 15 Temmuz Millet Zaferi'nin Kutlamalarına Hazırlanıyor

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe kalkışımı ve bunun karşısında Millet Zaferi'nin 1. yıldönümü kutlamaları için Trabzon Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor.



Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "15 Temmuz 2017'de tekrar meydanlarda olacağız. Nasıl bir mücadeleden geçtiğimizi hatırlayacağız ve yaşayacağız. Birçok etkinliği bir ve beraber yaşayacağız" dedi.



Türk Milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hainleri bir gecede tarih sahnesinden sildiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, "Bu kadar organize bir teşebbüse karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ben ölürsem vatanımda ölürüm, bir diğer yere sığınmayı aklımın köşesinden bile geçirmem' diyerek ineceği belli olmayan uçağı ile hareket ederek İstanbul'a indi. 'İstiklal, hürriyet ve devletimizin birliğine bağlılığımızı bütün dünyanın önüne koyarız' anlayışıyla hareket eden aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük bir varlık ortaya koydu. Milletimiz 80 milyonu ile 'biz tek bir vatanın sahibi tek bir milletiz. Tek devletimizde tek bir bayrağın altına yaşayacağız' dedi. Canını ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın 'ben ölürsem vatanımda ölürüm diyerek' bir adım geri atmamasına bu aziz millet bütün varlığı ile iştirak etti" şeklinde konuştu.



15 Temmuz gecesi Trabzon'da yaşananlara da dikkat çeken Gümrükçüoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Engebeli topraklarımızdan, mahallelerimizden, beldelerimizden, ilçelerimizden akın akın gelen insanlarımız bütün ülkemizde olduğu gibi aziz şehrimiz Trabzon'umuzda da Meydan Parkı'nı bir saat içinde doldurdu. Halkımız, 'ya istiklal ya ölüm diyen' atalarımız gibi 'ya istiklal ya ölüm' dedi. İstiklaline, vatanına, milletine, mukaddesatına sahip çıktı. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ile birlikte canını ortaya koydu. Bütün vatan, bütün millet bir büyük varlığı bütün dünyaya ilan etti ve bu hainleri de 24 saat geçmeden Devletin ve milletin sahnesinden sildi."



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde Trabzon'da yine meydanlarda olacaklarını ifade etti. - TRABZON