Trabzon, 15 Temmuz'a Hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümcrükçüoğlu, 15 Temmuz 2017'de 'tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet' diyen herkesle, bütün siyasilerle yine sahalarda olacaklarını bildirdi.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da piyon haline getirilmiş hainlerin, dış destekleri yanına alarak devleti ve milleti arkadan hançerleme teşebbüsünde bulunduğunu anımsattı.



Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hainleri bir gecede tarih sahnesinden sildiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan', 'ben ölürsem vatanımda ölürüm, bir diğer yere sığınmayı aklımın köşesinden bile geçirmem' diyerek ineceği belli olmayan uçağı ile hareket ederek İstanbul'a geldi. 'İstiklal, hürriyet ve devletimizin birliğine bağlılığımızı bütün dünyanın önüne koyarız' anlayışıyla hareket eden aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük bir varlık gösterdi."



Gümrükçüoğlu, 80 milyonun canını ortaya koyarak dünyaya, 'biz tek bir vatanın sahibi tek bir milletiz. Tek devletimizde tek bir bayrağın altına yaşayacağız.' mesajı verdiğine dikkati çekti.



Darbe girişimi sırasında Trabzon'da yaşananları ise Gümrükçüoğlu, şöyle anlattı:



"Engebeli coğrafyamıza rağmen mahallelerimizden, beldelerimizden, ilçelerimizden akın akın gelen insanlarımız, ülkemizde olduğu gibi aziz şehrimiz Trabzon'umuzda da Meydan Parkı'nı bir saat içinde doldurdu. Halkımız, atalarımız gibi 'ya istiklal ya ölüm' dedi. İstiklaline, vatanına, milletine, mukaddesatına sahip çıktı. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve arkadaşları ile birlikte canını ortaya koydu. Milletimiz, bir büyük varlığı dünyaya ilan etti ve hainleri de 24 saat geçmeden devlet ve millet sahnesinden sildi."



Gümrükçüoğlu, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde Trabzon'da yine meydanlarda olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"80 milyon olarak vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza nasıl sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi 15 Temmuz 2017'de de göstermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz 2017'de tekrar meydanlarda olacağız. 15 Temmuz 2017'de 'tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet' diyen herkesle, bütün siyasilerimizle yine sahalarda olacağız. Söyleşiler yapacağız, istişarelerde bulunacağız ve nasıl bir mücadeleden geçtiğimizi unutturmayacağız. Birçok etkinliği bir ve beraber yaşayacağız. 80 milyonun birlik ve beraberlik mesajının bir kez daha bütün dünyaya iletilmesini sağlayacağız."