Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette bir yılını doldurdu
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Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette bir yılını doldurdu

Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette bir yılını doldurdu
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının, insanların hayatını, can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren kutsal bir görevi fedakarca ifa ettiklerini söyledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının, insanların hayatını, can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren kutsal bir görevi fedakarca ifa ettiklerini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Aslan Malkoç ve beraberindekiler, merkezin hizmete girmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili Malkoç ve beraberindekilerden bilgi alan Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kimlikli ve kişilikli binalarıyla çok güzel hizmetler verdiğini ve bir yıllık sürede önemli görevler ifa edildiğini belirtti.

Merkezin, Trabzon'un çok önemli kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Çağrı Merkezimizde görev yapan arkadaşlarımız 7/24 esasına göre hizmet veriyorlar. İnsanımızın hayatını, can ve mal güvenliği yakından ilgilendiren kutsal bir görev ifa ediyorlar. Saniyenin bile değerli olduğu adeta zamanla yarışıldığı kritik bir çalışma şekliyle fedakarca görev yapan tüm personeli kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Malkoç da 24 Haziran 2020'de Ustaoğlu'nun ilk çağrıyı almasıyla birlikte hizmete başlayan merkezde, ambulans, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekanda olduğunu, böylece koordinasyonun daha hızlı sağlandığını kaydetti.

Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette bir yılını doldurdu
Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette bir yılını doldurdu
Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi hizmette bir yılını doldurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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