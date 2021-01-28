TRABLUSŞAM - Lübnan'da gösteriler devam ediyor
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TRABLUSŞAM - Lübnan'da gösteriler devam ediyor

28.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:39

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına karşı 25 Ocak'ta başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına karşı 25 Ocak'ta başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

Öğleden sonra Trablusşam kent merkezindeki Nur Meydanı'nda toplanan onlarca protestocu, meydanın yanı başındaki valilik binasının çevresinde konuşlu güvenlik güçleri ile arbede yaşadı.

TRABLUSŞAM - Lübnan'da gösteriler devam ediyor
TRABLUSŞAM - Lübnan'da gösteriler devam ediyor
TRABLUSŞAM - Lübnan'da gösteriler devam ediyor
TRABLUSŞAM - Lübnan'da gösteriler devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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