TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)
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TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hastaneden detaylar Tedavi altına alınan yaralılardan detaylar Ölü ve yaralı yakınlarının üzüntüsü Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt deposunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Hastaneden detaylar

Tedavi altına alınan yaralılardan detaylar

Ölü ve yaralı yakınlarının üzüntüsü

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt deposunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Trablusşam kentindeki hastanelere kaldırıldı.

TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)
TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)
TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)
TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2) - Haberler
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