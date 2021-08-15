TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)
Hastaneden detaylar Tedavi altına alınan yaralılardan detaylar Ölü ve yaralı yakınlarının üzüntüsü Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt deposunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.
Hastaneden detaylar
Tedavi altına alınan yaralılardan detaylar
Ölü ve yaralı yakınlarının üzüntüsü
Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt deposunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Trablusşam kentindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı