TRABLUSŞAM - Lübnan'da akaryakıt deposu patladı: en az 22 ölü, 79 yaralı (2)

Hastaneden detaylar Tedavi altına alınan yaralılardan detaylar Ölü ve yaralı yakınlarının üzüntüsü Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt deposunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.