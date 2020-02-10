Trablus yönetimi petrol akışının kesilmesi nedeniyle Zaviye Rafinerisi'nde üretimi durdurdu

10.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:58

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare Petrol Sahası'ndan gelen petrol boru hattının Hamada bölgesinde kapatılması nedeniyle Zaviye Rafinerisi'nde üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ham petrol akımının kesilmesi nedeniyle, geçen cumartesi gününden itibaren Zaviye Rafinerisi'nin faaliyetleri zorunlu olarak durduruldu. Bu durum akaryakıtın dağıtım ve ithalatı konularının idaresini zorlaştıracak ve ülke bütçesinin yükünü daha da artıracaktır." ifadelerine yer verdi.

Petrol vanalarının yasa dışı bir şekilde kapatılması nedeniyle özellikle ülkedeki istasyonlarda akaryakıt sıkıntısı yaşanacağına ve elektrik santrallerinin üretim yapamayacağına dikkati çeken Sanallah, söz konusu siyasi müdahalenin Libya milli ekonomisinde felaketlere yol açabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Sanallah, durumun düzeltilmesi için gereken adımların ivedilikle atılması gerektiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Şubat 2019'da ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de "tam kontrolü" sağladıklarını duyurmuştu.

Hafter'e bağlı milislerin, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Kaynak: AA