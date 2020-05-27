- Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi
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- Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi

- Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi Libya'da Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi.

27.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:36

- Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi

TRABLUS - Libya'da Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi.

Libya'da darbeci Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı milisleri Trablus ve Terhune'den çekilmeye başladı. Çekilen Rus milislerinin bir konvoyu başkentin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan el-Karyat bölgesindeki bir yolda görüntülendi. Çok sayıda askeri aracından ve yaklaşık 3 bin milisten oluşan konvoyunun Beni Velid kentinden geçerek El Cufra kentine doğru ilerlediği belirtildi.

- Trablus ve Terhune'den çekilen Rus paralı milislerin konvoyu görüntülendi

Kaynak: İHA

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