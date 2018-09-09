Trablus'taki Silahlı Oluşumların Çekilme Planı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkes öncesinde çatışan tarafların, "silahlı oluşumların Trablus'taki yönetim merkezlerinden çekilmesi ve yerine nizami güçlerin gelmesi için bir plan hazırlanması" konusunda anlaştığını duyurdu.

UNSMIL'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libyalı tarafların, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame gözetiminde "silahlı faaliyette bulunmama, denetim mekanizmasının kurulması, ateşkesin güçlendirilmesi, silahlı oluşumların yönetim merkezlerinden ve önemli kurumlardan çekilmesi, yerine nizami güçlerin gelmesi için bir plan hazırlanması" konularında anlaştığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, Selame'nin, bugün Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Başkanlık Konseyi üyeleri, içişleri bakanı, askeri yetkililer ile Trablus'ta bulunan çeşitli silahlı grupların liderleri ile biraya geldiği toplantıda sağlandığı aktarıldı.

Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanırken, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.