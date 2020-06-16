Trablus'ta tuzaklanan mayınlar nedeniyle bir sivil daha hayatını kaybetti
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Trablus'ta tuzaklanan mayınlar nedeniyle bir sivil daha hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı mayının patlaması sonucu bir sivil daha hayatını kaybetti.

Trablus'ta tuzaklanan mayınlar nedeniyle bir sivil daha hayatını kaybetti
16.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:16

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı mayının patlaması sonucu bir sivil daha hayatını kaybetti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus Havaalanı yolunda Hafter milislerince tuzaklanan bir mayının patlaması sonucu, seyir halindeki araçta bulunan bir sivilin yaşamını yitirdiği, bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Şu ana kadar Libya ordusunun paylaştığı rakamlara göre, son 10 günde Hafter milislerinin tuzakladığı mayınların patlaması sonucu en az 31 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya hükümetinin talebi üzerine, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak amacıyla Hafter'e bağlı milislerin, Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi için çalışmalarına başlamıştı.

Bu kapsamda, başta Trablus olmak üzere Hafter milislerinin işgali altındaki yerleşim yerlerinin kurtarılmasının ardından, bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşünün sağlanması için Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait bomba imha uzmanları, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurlarının, bölgede tuzaklanan patlayıcılar ve mayın sistemlerini temizleyerek güvenliği sağlama ve hayatı normale döndürme çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune vilayetinin de bulunduğu ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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