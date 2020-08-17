Trablus'ta Türkiye, Libya ve Katar'dan heyetlerarası görüşme
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Trablus'ta Türkiye, Libya ve Katar'dan heyetlerarası görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus'ta heyetlerarası görüşmelere başkanlık ettiler.

Trablus'ta Türkiye, Libya ve Katar'dan heyetlerarası görüşme
17.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus'ta heyetlerarası görüşmelere başkanlık ettiler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen başbaşa görüşmenin ardından otele geçti. Burada Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa, heyetlerarası görüşmelere başkanlık ettiler. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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