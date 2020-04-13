Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor - Haberler
Trablus, Libya, Güncel

Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanması vatandaşları zor durumda bıraktı.

13.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:17
Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanması vatandaşları zor durumda bıraktı.

Libya'da korona virüs vaka sayısı 25'e yükselirken halk hem virüsle hem de Hafter güçlerinin saldırıları ile mücadele ediyor. Zor durumda kalan halk, sık sık yaşanan su ve elektrik kesintisiyle panik yaşamaya başladı. Trablus'ta yaşayan milyonlarca kişi su bulmak için ellerinde plastik şişelerle sokak sokak gezerek çeşme arıyor. Su kesintilerinin yanı sıra elektrik kesintileri nedeniyle de halk karanlıkta kaldı.

İsmini açıklamak istemeyen bir Libyalı, "Siyasi problemler nedeniyle milyonlarca masum insanı toplu olarak cezalandırmak insanlık dışı bir davranış. Çatışmalar yaşansa da vatandaş olarak haklarımız korunmalı" ifadelerini kullandı.

Libya'da hükümet güçleri ile milisler arasında yaşanan çatışmalarda su ve elektrik altyapılarının zarar gördüğü ifade ediliyor.

(İHA)

Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Lütfü Türkkan Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken İrem Derici Aleyna Tilki İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 16:09:37. #1.15#
title