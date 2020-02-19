Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti
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Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Libya'da Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na gerçekleştirdiği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

19.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:05
Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

'da Hafter güçlerinin bugün Limanı'na gerçekleştirdiği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Libya tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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