Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti - Haberler

Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Libya'da Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na gerçekleştirdiği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

19.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:00
Trablus Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

'da Hafter güçlerinin bugün Limanı'na gerçekleştirdiği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.


Libya tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. - TRABLUS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler