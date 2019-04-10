Trablus Çevresindeki Çatışmalara İlişkin Taraflardan Çelişkili Açıklamalar

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde devam eden çatışmalara ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını açıklarken, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in sözcüsü Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştıklarını savundu.

UMH Güçleri Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, UMH güçlerinin Vadi Rebi, Trablus'un batısındaki Cisr 27, Suk Ahad Köprüsü ve Uluslararası Trablus Havalimanı olmak üzere 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını söyledi.

Kanunu, UMH ordu kuvvetlerinin Hafter'e bağlı birliklerin çok sayıda nakliye ve zırhlı aracını etkisiz hale getirdiğini ve birçok kişiyi esir aldığını vurguladı.

Karşılıklı atış alanları içerisinde yerleşim birimlerinin olduğunu ifade eden Kanunu, "Kuvvetlerimiz, arada kalmış olan sivillerin can güvenliği amacıyla ağır silahlar kullanmamıştır." dedi.

Trablus çevresinde süren çatışmalara ilişkin tarafların çelişkili açıklamaları dikkati çekiyor.

Öte yandan Hafter'e bağlı silahlı kuvvetler adına konuşan Ahmed Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, alandaki gelişmelerin kendi lehlerine olduğunu iddia etti.

Trablus Havalimanı'na kimin hakim olduğuna açıklık getirmeyerek sadece çatışmaların sürdüğünü belirten Mismari, kendilerine ait birliklerin Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştığını savundu.

Mismari, geçen perşembe gününden bu yana yürütülen askeri operasyonların alt planlardan ibaret olduğunu dile getirerek, "Trablus baskını için ana planın uygulanmasıyla herkese sürpriz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA