TRA1 bölgesinin mesleki eğitim öğretim profil araştırması yayımlandı

19.09.2019 16:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen 2019 yılı teması kapsamında KUDAKA tarafından mesleki ve teknik eğitim okullarına yönelik öğretmen profili araştırması yapıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen 2019 yılı teması kapsamında KUDAKA tarafından Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta (TRA1) mesleki ve teknik eğitim okullarına yönelik öğretmen profili araştırması yapıldı. KUDAKA tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ulusal kalkınma planları başta olmak üzere ülkemizde kalkınmaya yönelik hazırlanan plan ve programlarda çok önemli bir yer tutmaktadır. 11'nci kalkınma planında rekabetçi üretim ve verimlilik başlığı altında imalat sanayiinde yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin işgücüne kazandırılması, mesleki eğitimin ve yüksek öğretimin iş dünyası ile entegre edilmesi amacına vurgu yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye 2023 eğitim vizyonunda da mesleki ve teknik eğitim önemle üzerinde durulan başlıklar arasında yer almıştır. Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonu görevini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye genelinde kalkınma ajansları için 2019 yılı teması olarak mesleki ve teknik eğitim konusunu belirlemiştir. Bu tema çerçevesinde ajansımız tarafından çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin niteliğini etkileyen en önemli unsurlardan biri bu kapsamda görev yapan öğretmenlerdir. Bu doğrultuda, KUDAKA tarafından mesleki ve teknik eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkinliğini arttırmak, bölgede bu alanda çalışan paydaşlara veri oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim alanında verilecek kararların etkinliğine katkı sağlamak amacıyla TRA1 Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmen Profili Araştırması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde mesleki eğitim veren okullarda görev yapan meslek öğretmenlerinin mevcut durumunu belirlemek ve öğretmen niteliklerine ilişkin gelişim alanlarını ortaya koymak amacıyla bir anket gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasına Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden çoğunluğunu meslek derslerine girenlerin oluşturduğu toplam 392 öğretmen katılım sağlamıştır. Çalışmada meslek öğretmenlerine mesleki ve teknik eğitim kapsamında almış oldukları eğitimlere, yaptıkları çalışmalara ve eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeleri sorulmuştur. Yapılan anketlerin sonuçları analiz edilerek mesleki ve teknik eğitimle ilgili paydaşlara ve karar vericilere katkı sağlanması amaçlanmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA