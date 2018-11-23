Tr83 Bölgesi'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Bir Kitapta Toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), TR83 Bölgesi'nde yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerine özgü yöresel ürünlerden, coğrafi işaret tescili almış ürünlerin tanıtımı için "Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım Kitabı" hazırladı.

"Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım Kitabı", TR83 Bölgesi'nde bulunan 3'ü Amasya, 3'ü Çorum, 9'u Samsun, 6'sı Tokat illerinden olmak üzere 21 adet coğrafi işaretli ürünün temel bilgilerini (tescil tarihi, başvuru sahibi kurum vb.) içeren künye tablosunu, ürünün hikayesini ve fotoğraflarını, bölgede yer alan coğrafi işaretli ürünlerin tamamının gösterildiği TR83 Bölgesi haritasını ve coğrafi işaret ve yöresel ürünler konusuna temas eden bazı tematik konularda (tarım ekonomisi, kültür turizmi, somut olmayan kültürel miras vb.) konularda uzman görüşlerini içeriyor.

OKA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çalışma ile turizm ve tarım fuarlarında bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılmasına yönelik görsel bir materyal üretmek ve bölgede yer alan paydaşlarımızın coğrafi işaret konusunda farkındalığını artırarak, bölgeden coğrafi işaret tescil başvuru sayısını artırmak amaçlanmıştır. PDF olarak 'www.oka.org.tr' web sitesinden de ulaşılabilen, 'Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım Kitabı', 22- 25 Kasım tarihlerinde Samsun 3.Gıda Fuarı'nda OKA tarafından düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisi kapsamında paydaşlara sunuldu. Paydaşların ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sergi alanında ayrıca kitabın içeriğine dair broşür ve promosyon ürünleri de fuar katılımcılarıyla paylaşılmaktadır" denildi. - SAMSUN