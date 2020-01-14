TR83 Bölgesi'nde sosyal girişimcilik ekosistemi gelişiyor

14.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:01

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 yılının ilk sosyal girişimcilik eğitimi düzenleniyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde faaliyet gösteren OKA, bölgesinde sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalık ve kapasiteyi geliştirerek, ekosistemin oluşmasını sağlamayı amaçlıyor.



Bu amaçla OKA'nın yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalara ek olarak bazı vakıf ve özel üniversitelerin Sosyal Etki Forumu iş birliğiyle yürütülen, sivil toplum kuruluşlarının ve aktif yurttaşların kapasitelerini, kamu kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye imkan verecek bir sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlı "Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Ağı" projesinin iştirakçileri arasında yer alıyor. Proje kapsamında TR83 Bölgesi'nden OKA uzmanlarının da yer aldığı bir ekip eğitici olarak yetiştirilerek bölgede sosyal girişimcilik ile ilgili eğitimler vermesi sağlandı.



OKA 2020 yılında söz konusu ekibin bölgedeki sosyal girişimcilik ile ilgili düzenleyeceği kapasite geliştirme faaliyetlerine destek vermeyi planlarken; bu eğitimlerin ilkini Samsun ili ev sahipliğinde 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde düzenleyecek. Eğitime katılım için "www.oka.org.tr/duyurular" alanında yer alan eğitim duyurusundaki başvuru formunun doldurulması gerekiyor. 15 Şubat 2020 tarihine kadar başvurular kabul edilecek ve eğitime sosyal girişimcilik alanında faaliyetler yürüten girişimciler ve aktif vatandaşlar katılabilecek. Ayrıca 25 kişilik katılımcı kontenjanı bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA