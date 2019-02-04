Tr83 Bölgesi'nde Enflasyon Yüzde 1,78 Arttı

SAMSUN (İHA) –Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR83 Bölgesi'nde TÜFE Genel Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,78 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü. TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ocak ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatlan Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bilgilendirme yaptı.

"TÜFE aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yüzde 1,78 arttı"

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ocak ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003 =100 Temel Yıllık Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,78 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,35 oranında artış gerçekleşti.

"Aylık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda gerçekleşti"

2019 yılı Ocak ayında ana harcama gruplarına göre ise TR83 Bölgesi'nde aylık bazda yüksek artış yüzde 8,15 oranında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 3,90 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 3,65 ile eğlence ve kültür grubu izledi. Endekste yer alan gruplardan en fazla düşüş ise yüzde 7,21 oran ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, bunu yüzde 3,40 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu İzledi.

"Fiyatı en çok arlan ürün çarliston biber oldu"

TR83 Bölgesi'nde 2019 Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünler çarliston biber (yüzde 101,8), patlıcan (yüzde 76,7), ıspanak (yüzde 74,1) oldu. Fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler ise hırka (kadın için), kaban anorak tipi (çocuk için), kaban yünlü (erkek için) oldu.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden, 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA