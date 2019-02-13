Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından "TR83 Bölge İllerinin Çalışma Çağındaki Nüfusu-2018" konusunda bilgilendirme yaptı.

TR83 Bölge illerinde çocuk yaş gurubundaki (0-14) nüfus oranları

Samsun'da 2018 yılında çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 20,5 (273 bin 641 kişi) oranında gerçekleşti. Bölge müdürlüğü içerisinde yer alan Tokat'ta ise çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 19,8 (121 bin 341 kişi), Çorum'da bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 19,9 (106 bin 508 kişi), Amasya'da bir önceki yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 18,5 (62 bin 364 kişi) oranında gerçekleşti. Türkiye'de ise çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 23,4'e (19 milyon 184 bin 329 kişi) geriledi.

TR83 Bölge illerinde çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfus oranları

2018 yılında Samsun'da çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,1 oranında azalarak yüzde 68,4 (913 bin 109 kişi) olarak gerçekleşti. Bölge müdürlüğü içerisinde yer alan Tokat'ta ise çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,2 oranında artarak yüzde 67,1 (411 bin 104 kişi), Çorum'da bir önceki yıla göre 0,01 oranında azalarak yüzde 65,7 (352 bin 575 kişi), Amasya'da bir önceki yıla göre 0,3 oranında artarak yüzde 67,4 (227 bin 424 kişi) olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8 (54 milyon 881 bin 652 kişi) olarak gerçekleşti.

TR83 Bölge illerinde yaşlı (65+ yaş) nüfus oranları

2018 yılında Samsun'da yaşlı nüfusun (65 + yaş) oranı bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak yüzde 11,2'ye (148 bin 966 kişi) yükseldi. Bölge müdürlüğü içerisinde yer alan Tokat'ta ise yaşlı nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 13,1 (80 bin 201 kişi), Çorum'da bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 14,4 (77 bin 400 kişi), Amasya'da bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 14,1 (47 bin 720 kişi) olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise yaşlı nüfusun oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 8,8'e (7 milyon 186 bin 204 kişi) yükseldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA