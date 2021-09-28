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TR82 Bölgesi ile Macaristan arasında ticari iş birliği çalışması başlatıldı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
TR82 Bölgesi ile Macaristan arasında ticari iş birliği çalışması başlatıldı

TR82 Bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Macaristan arasında ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği çalışması başlatıldı.

KASTAMONU (AA) - TR82 Bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Macaristan arasında ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği çalışması başlatıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Macaristan arasında ticari iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan çevrimiçi toplantının yarın düzenleneceği belirtildi.

Toplantıya Macaristan'ın diplomatik, ekonomik misyon ve temsilcileri ile HEPA Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkililerinin katılacağı aktarılan açıklamada, "Uzun vadeli ticari iş birlikleri masaya yatırılacak. Macaristan ve TR82 Bölgesi ile ilgili ticari iş birliği ve fırsatlarına ilişkin sunumların yapılacağı toplantıda karşılıklı atılacak adımlar ve geliştirilmesi muhtemel ticari iş birliklerinin ele alınması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Macaristan'ı temsilen Büyükelçi Viktor Matis, DEİK Macaristan İş Konseyi Üyesi Fikret Nas, Ankara Ticari Ataşesi Aron Sipos, HEPA Türkiye Ülke Direktörü Mert Danişger, HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay, TR82 Bölgesi adına ise KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş'ın katılacağı kaydedildi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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Haber: TR82 Bölgesi ile Macaristan arasında ticari iş birliği çalışması başlatıldı - Haberler
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