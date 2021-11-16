TR Karadağ maçı ne zaman? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu. A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı. TR Karadağ maçı ne zaman? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TR Karadağ maçı ne zaman? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak.
Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.
Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salı günü yani bugün akşam saat 22:45'de başlayacaktır. Maç TRT 1'de naklen verilecek.
- Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak
- Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak
- Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak
- Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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