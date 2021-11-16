TR Karadağ maçı ne zaman? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak.

TR KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salı günü yani bugün akşam saat 22:45'de başlayacaktır. Maç TRT 1'de naklen verilecek.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2021

Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak

Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak

Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak

Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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