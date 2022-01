BURSA (İHA) - - TR Düşünce Kulübü yeni dönem çalışmalarını tanıttı

Ercan Yakut: "Bizim kulübümüze her insan katılabilir"

BURSA - TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Bizim kulübümüze her insan katılabilir. Aidat sistemi yok. Çünkü herkes düşüncesini söyleyebilmelidir" dedi

Düşünce Kulübü Merkez Yürütme Kurulu ve yeni dönem çalışmalarının tanıtımını Merinos AKKM'de yapıldı. Kulüp üyeleri ve basın mensuplarının buluştuğu toplantı öncesi konuşan TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "TR Düşünce Kulübü'nün bugünkü toplantısı, yönetim ve basının tanışmasını sağlamak maksadıyla yapıldı. Yeni yönetimin çalışmalarıyla ilgili bilgi vereceğiz. Dört ana temelde konuştuğumuz maddeler var. Bunlar; göç ve mülteci meselesi, yeni finans düzeni, ülkemizdeki tarihle ilgili planlama hataları ve eksikliklerini konuşmak ve siyasi ittifaklar olacak. Bunların üzerine çalışmalarımız olacak" dedi.

"Her ay konferans ve panellerimiz devam edecek. Bunların ilkini cumartesi günü gerçekleştirdik. Her ay bu konular üzerine çalışmalar yapacağız" diyen Yakut, "Şubat ayında Mavi Vatan projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmış olduğumuzu, Bursa İznik'te yapacağız. Mavi Vatan projesini anlatmaya gayret eden kurumlardanız. Mavi Vatan, Akdeniz'de Kıbrıs'ın olması gerektiği noktayla ilgiliydi. Ersin Tatar orada başbakanken birlikte yapmıştık. Bizden sonrada Cumhurbaşkanı oldu. Nasip olursa İznik tarihi ile birlikte tekrar Kıbrıs'ı, Mavi Vatan'ı konuşmak için bizlerle olacak. Bizim kulübümüze her insan katılabilir. Aidat sistemi yok. Çünkü herkes düşüncesini söyleyebilmelidir. Biz çok sayıda üyemiz olsun derdinde değiliz. En büyük meselemiz, insanlığa söyleyebilecek sözümüzün olmasıdır" ifadelerini kullandı.