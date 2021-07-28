TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon

TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

TR/ Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Bilkent Üniversitesi, 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı. Bilkent, Türkiye'de tam akreditasyon alan ilk iki üniversiteden biri, Ankara'da ilk üniversitedir. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tam akreditasyon belgesini bugün düzenlenen törenle Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalara'a teslim etti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, hedeflerinin üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olması, kolay iş bulabilmesi ve üniversitelerin Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlaması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Elmas, YÖKAK'ın tüm çalışmalarını bu amaçla yürüttüğünü vurguladı.  Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlanıyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK' a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" ya da 2 yıl süreyle "koşullu akreditasyon" veriliyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Muslera Balotelli Fatih Terim Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 00:18:55. #1.16#

title