TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon

TR / Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

TR/ Bilkent Universitesi - YÖKAK'tan Bilkent Üniversitesi'ne 5 yıl süreyle tam akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında üniversitemizin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Bilkent Üniversitesi, 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı. Bilkent, Türkiye'de tam akreditasyon alan ilk iki üniversiteden biri, Ankara'da ilk üniversitedir. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tam akreditasyon belgesini bugün düzenlenen törenle Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalara'a teslim etti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, hedeflerinin üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olması, kolay iş bulabilmesi ve üniversitelerin Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlaması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Elmas, YÖKAK'ın tüm çalışmalarını bu amaçla yürüttüğünü vurguladı. Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlanıyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK' a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" ya da 2 yıl süreyle "koşullu akreditasyon" veriliyor.

Kaynak: Habermetre