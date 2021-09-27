ANKARA (Habermetre) - TR/ Bilkent Universitesi - Virüse Karşı Burun Spreyi

Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)'da, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri ile işbirliğinde Dr. Öğr. Üyesi Urartu Şeker öncülüğünde Corona virüsün hücreye girişini engelleyecek burun spreyi geliştirildi.

Preklinik çalışmaları başarıyla sonuçlanan burun spreyi için TC Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvurular ardından gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanacak.

Farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesi ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan rekombinant DNA yöntemi sayesinde bir Griffthsin adlı bir protein elde edildi. Burun boşluğuna sıkılan bu protein molekülü, virüsün hücreye girişine engel olacak. Üretim ve tasarımının Bilkent Üniversitesi UNAM'da, hayvan deneylerinin Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapıldığı, histolojik olarak hücrede meydana getirdiği değişikliklerle farklı organlar üzerindeki viral çoğalmaların Hacettepe Üniversitesi'nde incelendiği ilacın klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuçlar alındı. İlacın, insanlar üzerinde denenmesini sağlayacak faz çalışması için başvurunun önümüzdeki günlerde yapılması planlanmaktadır.

Hastalığın ilk evresinde buruna uygulanacak bu sprey ilaç sayesinde virüsün hücrenin içerisine girip çoğalamaması sonucu virüs bir süre sonra vücut tarafından yok edilebilmektedir. Corona virüse etkili olan ve varyantlarına karşı koruyucu etkili bir fonksiyona sahip olması hedeflenen bu ilacın çalışmaların ve gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından, tüm zamanlamalar yolunda giderse bu yılın Aralık ayından itibaren kullanılmaya başlanması hedeflenmektedir.

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