TR/ Bilkent Universitesi - Mühendislik Öğrencilerinden BİL-CAR

Elektrikli Araç Topluluğu üyelerinden Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 13 kişilik bir ekip, elektrikle çalışan bir otomobil tasarlayıp üretti.

BİL-CAR ismini verdikleri iki kişilik aracın, 250 kg ağırlığı, 3, 3 KW gücü ve en verimli olduğu hızda tek şarj ile yaklaşık 70 km menzili var.

Araç, araçların enerji verimliliğini değerlendirmek amacıyla Türkiye'de düzenli olarak düzenlenen Efficiency Challenge Yarışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından onaylandı. Ekip, gelecekte aracı geliştirmeyi ve yurt içi ile yurt dışı yarışmalara katılmayı planlıyor.

Ekip üyesi Berkay Yılmaz (ME/IV) proje hakkında ek ayrıntılar verdi: "Aracımızın kabuğu hafif ve dayanıklı olması için karbon fiberden yapıldı; şasi karbon fiber petek ve alüminyumdan imal edilmiştir. En verimli hızında tek şarjla yaklaşık 70 km menzile sahip olan araca 3 kW/saat pil taktık. Menzili artırmak için, mekanik parçaları tamamen karbon fiberden yapılmış ve ağırlığını daha da azaltacak bir araç yapmayı amaçlıyoruz. "

Elektrikli araç projesinin danışmanlığını Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Prof. Barbaros Çetin ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Atalar yaptı.

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