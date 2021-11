TR/ Bilkent Universitesi - IAED Semineri: "Güneş Enerjisi", İrfan Ocak, 10: 30 22 Kasım (TR)

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen IAED SEMİNER: GÜZ 2021-2022'ye davetlisiniz.

Konuşmacı: İrfan Ocak

Tarih ve Saat: Kasım 22, 2021, Pazartesi, 10. 30 am -12. 30 pm.

Biyografi:

Diyarbakır Koleji'nden mezun olduktan sonra Almanya'da Stuttgart Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği alanında lisans, Wuppertal Teknik Akademisi'nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerinin ilk yıllarında termal güneş kollektörleri üretimi ve montajı ile uğraştı. 2002 yılında Türkiye'de fotovoltaik alanında ilk şirketi kurdu. O zamandan beri şirketin yönetim kurulu başkanıdır.

Özet:

Türkiye'yi güneş enerjisi sektörünü tanıtan şirketin 20 yıllık tecrübesiyle, yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen güneş enerjisi konusunu tartışmayı amaçlayan bu sunum, Türkiye'de teorik bilgiden çok saha çalışmasına odaklanacaktır. Şebekeye satılmayan ve yalnızca kendi kendine tüketim için tasarlanan şebekeden bağımsız güneş elektriğinin kurulumu ve alternatif kullanımları anlatılacaktır.

***This is an online event. To obtain Zoom link and password, please contact to the department.

