TR / Bilkent Universitesi - FLU Semineri: "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği", 12: 30 29 Aralık (TR-EN-DE)
TR / Bilkent Universitesi - FLU Semineri: "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği", 12: 30 29 Aralık (TR-EN-DE) Sizleri, aşağıda bilgileri bulunan, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen seminere davet ediyoruz.
TR/ Bilkent Universitesi - FLU Semineri: "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği", 12: 30 29 Aralık (TR-EN-DE)
Sizleri, aşağıda bilgileri bulunan, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen seminere davet ediyoruz. Seminerde Almanca Intermediate öğrencileri konu ile ilgili sunum yapacaklardır.
Konu: Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği
Konuşmacılar: Aytek Akın, Ulaş Cönkeroğlu, İlka Gültekin, Hüseyin Topaç, Emincal Topal,
İpek Yılmaz, Kristina Zaková
Saat: 12. 30-13. 15
Sunumlar Almanca olacaktır ve İngilizce alt yazı ile desteklenecektir.
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