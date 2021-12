TR/ Bilkent Universitesi - FLU Semineri: "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği", 12: 30 29 Aralık (TR-EN-DE)

Sizleri, aşağıda bilgileri bulunan, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen seminere davet ediyoruz. Seminerde Almanca Intermediate öğrencileri konu ile ilgili sunum yapacaklardır.

Konu: Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

Konuşmacılar: Aytek Akın, Ulaş Cönkeroğlu, İlka Gültekin, Hüseyin Topaç, Emincal Topal,

İpek Yılmaz, Kristina Zaková

Saat: 12. 30-13. 15

Sunumlar Almanca olacaktır ve İngilizce alt yazı ile desteklenecektir.

***This is an online event. To obtain Zoom link and password, please contact to the unit.

