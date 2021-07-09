TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14.00 15 Temmuz (EN)
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TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14.00 15 Temmuz (EN)

TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın 'Chile, Obstinate Memory' Başlıklı Belgeseli, 14.00 15 Temmuz (EN)
Habermetre - Haberler | Toplum

TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14. 00 15 Temmuz (EN) Gösterim öncesinde Prof. Pınar Bilgin (Bilkent), popüler kültür, güvenlik ve siyaset konusunda ve Prof. Monica Herz (PUC-Rio) ile söyleşecektir.

TR/ Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14. 00 15 Temmuz (EN)

Gösterim öncesinde Prof. Pınar Bilgin (Bilkent), popüler kültür, güvenlik ve siyaset konusunda ve Prof. Monica Herz (PUC-Rio) ile söyleşecektir.

Kaynak: Habermetre

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TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14.00 15 Temmuz (EN) - Haberler
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