TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14.00 15 Temmuz (EN)

TR / Bilkent Universitesi - Film Gösterimi: Patricio Guzman'ın "Chile, Obstinate Memory" Başlıklı Belgeseli, 14. 00 15 Temmuz (EN) Gösterim öncesinde Prof. Pınar Bilgin (Bilkent), popüler kültür, güvenlik ve siyaset konusunda ve Prof. Monica Herz (PUC-Rio) ile söyleşecektir.