Tr / Bilkent Universitesi - Eprc Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14.00 4 Haziran (Tr)
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Tr / Bilkent Universitesi - Eprc Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14.00 4 Haziran (Tr)

Tr / Bilkent Universitesi - Eprc Etkinliği: 'Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası', 14.00 4 Haziran (Tr)
Habermetre - Haberler | Toplum

TR / Bilkent Universitesi - EPRC Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14. 00 4 Haziran (TR) Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 14: 00'de düzenlenecek Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası etkinliğinde sizleri...

TR/ Bilkent Universitesi - EPRC Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14. 00 4 Haziran (TR)

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 14: 00'de düzenlenecek Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası

etkinliğinde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Katılımcılar:

Bora Şekip Güray - Sabancı Üniversitesi IICEC

Dr. Sohbet Karbuz - Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Yael Taranto - SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Nigar Gökmen - Esin Avukatlık Ortaklığı

Gökberk Bilgin - Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Etkinliğimiz Zoom üzerinden ve eş zamanlı olarak Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

Kayıt için: https://us02web. zoom. us/meeting/register/tZMlfuihpjkjHNNZRhju11J0wIAZhPq2TOCL

Kaynak: Habermetre

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Tr / Bilkent Universitesi - Eprc Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14.00 4 Haziran (Tr) - Haberler
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