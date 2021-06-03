Tr / Bilkent Universitesi - Eprc Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14.00 4 Haziran (Tr)
TR / Bilkent Universitesi - EPRC Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14. 00 4 Haziran (TR) Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 14: 00'de düzenlenecek Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası etkinliğinde sizleri...
TR/ Bilkent Universitesi - EPRC Etkinliği: "Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası", 14. 00 4 Haziran (TR)
Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 14: 00'de düzenlenecek Türkiye'nin Net Karbon Sıfır Yol Haritası
etkinliğinde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Katılımcılar:
Bora Şekip Güray - Sabancı Üniversitesi IICEC
Dr. Sohbet Karbuz - Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Yael Taranto - SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi
Nigar Gökmen - Esin Avukatlık Ortaklığı
Gökberk Bilgin - Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi
Etkinliğimiz Zoom üzerinden ve eş zamanlı olarak Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.
Kayıt için: https://us02web. zoom. us/meeting/register/tZMlfuihpjkjHNNZRhju11J0wIAZhPq2TOCL
Kaynak: Habermetre