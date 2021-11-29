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TR / Bilkent Universitesi - ECON Semineri: "Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri "Mikro Veriler Işığında Türkiye Ekonomisi"", Ufuk Akçiğit, 16:...

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TR / Bilkent Universitesi - ECON Semineri:

TR / Bilkent Universitesi - ECON Semineri: "Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri "Mikro Veriler Işığında Türkiye Ekonomisi"", Ufuk Akçiğit, 16: 30 1 Aralık (TR) Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Sunar Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri* "Mikro Veriler Işığında Türkiye Ekonomisi"...

TR/ Bilkent Universitesi - ECON Semineri: "Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri "Mikro Veriler Işığında Türkiye Ekonomisi"", Ufuk Akçiğit, 16: 30 1 Aralık (TR)

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Sunar

Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri*

"Mikro Veriler Işığında Türkiye Ekonomisi"

Ufuk Akçiğit

***Çevirim içi etkinliğe katılmak için lütfen bölüm ile iletişime geçiniz.

*Ekonomi bilgisi olsun olmasın içinde yaşadığı ülke ile ilgili düşünmek ve konuşmak isteyen herkes için.

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