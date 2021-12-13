ANKARA (Habermetre) - TR/ Bilkent Universitesi - Bilkent, Yükseköğretim Kurulu tarafından "Araştırma Üniversitesi" olarak seçildi

Yükseköğretim Kurulu, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında yapılan önemli düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşmak ve programda yer alan üniversitelerle genel bir değerlendirme yapmak amacıyla Ankara'da "Araştırma Üniversiteleri Toplantısı" gerçekleştirdi.

Programa ilk kez bu yıl vakıf üniversiteleri de dahil edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programda yer alan 3'ü Vakıf/ 20'si Devlet Üniversitesi olmak üzere toplam 23 üniversitenin rektörlerine, "Araştırma Üniversitesi" belgesi takdim etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda dünyada yükseköğretim sistemleri içinde araştırma üniversitelerinin ekonominin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri, üst düzey uzmanları, bilim insanlarını ve araştırmacıları yetiştirmede ve ulusal inovasyon sistemlerini destekleyecek yeni bilgiler üretmede kritik roller oynadığını belirtti.

Özvar, "Araştırma üniversiteleri, genellikle ülkelerin en iyi ve en parlak öğrencilerini çeker ve en nitelikli akademisyenleri istihdam ederler. Doktora düzeyinde eğitim veren merkezi üniversiteler olan bu üniversiteler, araştırma çıktılarının da büyük kısmını üretirler. " dedi.

Prof. Dr. Özvar, araştırma üniversitelerinin çoğu ülkede hem temel hem de uygulamalı orijinal araştırmaların çoğunu ürettiğini ve araştırma için en fazla finansmanı aldığını aktardı.

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasının ardından "Araştırma Üniversitesi" etiketi almaya hak kazanan 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesini açıkladı.

Vakıf araştırma üniversiteleri, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olarak belirlendi.

Devlet araştırma üniversiteleri ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi A1 kategorisinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa A2 kategorisinde, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi A3 kategorisinde ilan edildi.

Araştırma üniversiteleri performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans kümesine veya grubuna ayrılmıştır.

A1: üst düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler

A2: yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler

A3: orta düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler

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