TR / Bilkent Universitesi - Bilkent Üniversitesi'ne yerleşen lisans öğrencilerinin kesin kayıtları 6 Eylül 2021 - 11 Eylül 2021 tarihleri arasında...

TR / Bilkent Universitesi - Bilkent Üniversitesi'ne yerleşen lisans öğrencilerinin kesin kayıtları 6 Eylül 2021 - 11 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

TR/ Bilkent Universitesi - Bilkent Üniversitesi'ne yerleşen lisans öğrencilerinin kesin kayıtları 6 Eylül 2021 - 11 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM'nin yerleşen öğrencilerle ilgili verileri üniversitelere aktarmasını takiben (bu işlem 1

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Kaynak: Habermetre