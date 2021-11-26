TR/ Bilkent Universitesi - Bilkent 2021-2022'yi "Sürdürülebilirlik Yılı" İlan Etti

Hem kampüste hem de kampüs dışındaki hayatımızın stresli bir döneminden çıkarken, uzun vadede hepimiz için önemli olan diğer konuları düşünmeye başladık. Bu sebeple, üniversite yönetimi, 2021-2022 akademik yılını "sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği" yılı olarak ilan etmiştir. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Bilkent'in insanlık için hayati bir öneme sahip olan sürdürülebilirlik üzerine fikir üretmede, tartışmalar başlatmada ve bu tartışmalara katkı sağlamada öncü bir rol üstlenmesi ve geleneğimiz olduğu üzere eylemleriyle örnek teşkil etmesi yerinde olacaktır.

Sürdürülebilirlik, pandeminin birçokları için neden olduğu zihinsel yükün yanısıra, karantina ve sosyal mesafenin hayatımızın bir parçası olduğu bir dönemde toplumun tüm üyeleri tarafından ivedi bir endişe kaynağı olarak görülmeyebilir. Oysaki, tam da pandeminin yarattığı koşullar, bu çok önemli konu hakkında daha fazla düşünmemiz için zamanlı bir uyarı olarak görülebilir. Gündelik bir örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yıldan beri tek kullanımlık plastik tüketimimiz arttı. Bu şekilde pandemi, sürdürülebilirlik meselesine olan dikkati ve bu alanda adımlar atmayı eskisinden daha da ivedi hale getirdi. "Normalliğe" geri dönmeye başladığımızda, daha sürdürülebilir bir pandemi-sonrası geleceğe doğru ilerlememiz de önem taşımaktadır.

Bilkent'te bölümler, sürdürülebilirlik konusuna odaklanan seminer dizileri, dersler (veya derslerde bu temaya odaklanan içerikler) ve başkaca imkanlar sunmaya başlamışdı. Ayrıca üniversite genelinde öğrenci bitirme projelerinin de bu konularla ilgili olması planlanmaktadır.

Önümüzdeki aylarda, üniversite yönetimi, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz tarafından üstlenilen belirli projeleri ve girişimleri bildirmek için sabırsızlanmaktadır. Üniversitenin halihazırda almış olduğu önlemlerden bazıları şunlardır:

12 numaralı lojman ile 81 ve 82. yurtlar, enerji verimliliği gözetilerek inşa edilmiş çevre dostu binalardır. 81 ve 82 numaralı yurtlar "passive house" enerji verimliliği standartlarına uygundur; bu standartlar, bir binanın olumsuz çevresel etkisinin azaltılmasını sağlama amacını gütmektedir.

Üniversite, atık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinde belirli bir başarının göstergesi olan "Sıfır Atık Belgesi"nin edinilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın şartlarını yerine getirmiş bulunmaktadır. Söylemeye gerek bile olmamakla birlikte, bu cephede daha fazla ilerleme, herkesin bu çabaya katkıda bulunmasına bağlıdır.

Üniversitenin yüzme havuzunu ısıtmak için güneş panelleri kullanılmaktadır.

Yağmurla dolan rezervuardan gelen su, kampüs peyzajını sulamakta kullanılmaktadır.

Tüm Üniversite binaları için yeşil çatı düşünülmektedir. Şu anda AB Mikro Nano Binası yeşil çatıya sahiptir. Şu anda yapım aşamasında olan yeni BLIS spor salonunun da yeşil çatısı olacaktır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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