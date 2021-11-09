TR/ Bilkent Universitesi - 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09. 05'de Atatürk Anıtı'nda Saygı Duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı seslendirilecektir.

Aynı gün saat 14. 00'de, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğrencisi Doğa Topalak'ın HIST 200 projesi çerçevesinde hazırlanan sunumu ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakütesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Berrak Burçak'ın konuşması Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Tören ve anma etkinliğine tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz davetlidir.

10 Kasım 2021, Çarşamba günü Programı

09: 05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı (Atatürk Anıtı)

14: 00 HIST 200 Projesi Sunumu/Zoom

"Cumhuriyet'in İlk Kadın Öğretmenlerinden Refet Angın", Doğa Topalak, Psikoloji Bölümü Öğrencisi

14: 15 Sunum/ Zoom

"Atatürk ve Kamu Sağlığı", Dr. Berrak Burçak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Zoom bağlantısı için gereken bilgileri Bais ve ebys sistemi ile gelen mesajlarda görebilirsiniz.

NOT: 10 Kasım 2021, Çarşamba günü, servisler saat 08. 45'te Rektörlük Binası B blok önünden, Merkez Kampüs yurtlar durağından, Doğu Kampüste ise, 90. Yurt önünden ve Bilintur kafeteryanın arkasındaki duraktan hareket edecektir.

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