TR/ Bilkent Universitesi - 10. Bilkent Turizm Forumu, "Sürdürülebilir Turizm"

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından organize edilen Bilkent Turizm Forumları'nın onuncusu bu sene 9 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek forumumuzda, simultane çeviri yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde "Pandemi Sonrası Turizm: Yeni Bir Gelecek" başlığı ile çevrimiçi gerçekleştirilen 9. Bilkent Turizm Forumu, farklı ülkelerden 496 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlayan forumumuz, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Erkayıran, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İnovasyon, Eğitim ve Yatırımlar Direktörü Sayın Natalia Bayona, Tayland Kırallığı Büyükelçisi Ekselansları Phantipha Tamsudha Ekarohit, üst düzey sektör temsilcileri, akademisyenler ve önemli konu uzmanları ile çok sayıda turizm paydaşlarını bir araya getirmiş, yapılan sunumlar ve panel tartışmalarıyla, yerel, ulusal ve uluslararası medyada geniş yer bulmuştur. 9. Bilkent Turizm Forumu'nun kısa filmini ve konuşmaları YouTube sayfamızdan https://www. youtube. com/c/BilkentUniversityTHM izleyebilirsiniz.

Forumumuzun bu yılki konusu, Bilkent Üniversitesi'nde, içinde bulunduğumuz akademik yıl için seçilmiş olan Sürdürülebilirlik temasıyla uyumlu olarak, "Sürdürülebilir Turizm" olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın "Ortak Geleceğimiz için Sürdürülebilir Turizm" başlığını taşıyan forumumuz, "Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm" çerçevesinde, yerel, doğal ve kültürel değerleri koruyan ve yerel halkın, özellikle kadın ve dezavantajlı nüfusun, bu değerlerden ekonomik fayda sağlaması için yürütülen faaliyetleri ele alacaktır. Pandemi sonrası dünyada, bütün ekonomik sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekabet üstünlüğümüzün korunması ve arz - talep dengesinin doğru kurulması anlamında yeni koşullara uyum sağlama ihtiyacı öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu çerçevede 10. Bilkent Turizm Forumu'nun temel amacı, teknolojik altyapıya dayalı bir sürdürülebilir turizm gelişmesinin parametrelerini ayrıntılı olarak tartışmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına turizm sektörünün yapabileceği katkıları yeniden değerlendirmek olarak tanımlanmıştır.

Programı http://thm. bilkent. edu. tr/forum/ sayfasında sunulan 10. Bilkent Turizm Forumu'nda sizi aramızda görmekt isteriz. Foruma katılmak için https://us02web. zoom. us/webinar/register/WN_g990DaAbSXa68HA-sRd2Jw sayfasında yer alan elektronik formu doldurmanız yeterli olacaktır. Kaydolduktan sonra, foruma katılımla ilgili bilgileri içeren bir onay epostası iletilecektir.

Konuşmacılarımızla ilgili detaylı bilgilere, sosyal medya sayfalarımızı https://www. instagram. com/bilkentunivthm/

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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