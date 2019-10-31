TPRECD 41. Ulusal Kurultayı sonuç bildirgesi açıklandı

31.10.2019 18:30

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) 41. Kurultayı sonuç bildirgesi açıklandı.

Milli Mücadele'nin 100. yılına atfen, Kurtuluş Savaşı'nın önemli duraklarından biri olan Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kurultayın sonuç bildirgesinde, doğumsal ya da sonradan meydana gelen deforme, kazalar, yanıklar ertesi onarım ve tedaviler gibi onarım cerrahisi, yüz şekillendirme, kilo verme ertesi vücut şekillendirme, estetik cerrahi ve hücresel tedaviler gibi tıp konularının incelendiği belirtildi.

Kurultaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen plastik cerrahların yanı sıra Güney Kore, Fransa, İtalya, Hollanda, Yunanistan'dan da plastik cerrahi uzmanlarının katıldığı kaydedilen bildirgede, mesleki panel, kurs, oturum ve canlı uygulamalar yapılan oturumlarda sosyal medya ve tıp etiği, sağlık turizmi gibi konuların tartışıldığı ifade edildi.

Bildirgede şu değerlendirme yapıldı:

"Kurultayda dünyada en çok plastik cerrahi ameliyatı yapılan 10 ülkeden biri olan ülkemizde sağlık turizminin ciddi bir gelir kaynağı ve prestiji olduğu, bu niteliğini korumak için bir dizi tedbir alınmasının zorunluluğunun altı çizildi. Bunun yanı sıra yanlış hekim seçimi, uzmanlık alanlarının karıştırılması, sosyal medyanın sağlık sektörüne etkileri, hastaların bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar da gündeme getirildi."

Sonuç bildirgesinde, yurt dışından gelen plastik cerrahi uzmanlarının da görüşlerine yer verildi.

Güney Kore'den kurultaya katılan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Joon Pio Hong'un "Bağımsızlık tarihinin plastik cerrahiyle bütünleştirilme yöntemini beğendim, asla vazgeçmemek ve pozitif gelişme sağlayabilmek için ileri adım atmak, plastik cerrahlar için büyük anlam taşıyor. Bu bakımdan, Türk plastik cerrahların miraslarına heyecanla sahip çıktıklarını ve daha iyi bir gelecek için bu mirastan dersler çıkardıklarını görebiliyorum" ifadesi bildirgede yer aldı.

Yunanistan'dan kurultaya katılan Prof. Dr. Nikolas Papadopulos da kurultayın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türk plastik cerrahların uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çalışmaları, ülkenizde plastik cerrahinin kazandığı yüksek düzeyi gösteriyor. Eminim ki görmüş olduğumuz gibi lenf ödem tedavisi ve cinsiyet değişimi cerrahisi daha da gelişecektir. Fikir alışverişinin, deneyim ve çözümlerle genel olarak bilgi paylaşımının plastik cerrahinin yenilikçiliğini korumak ve böylece hastalarımıza en iyisini sunarak, yaşam kalitelerini geri kazanmalarına yardım etmek için devasa bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum."

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, 42. Ulusal Kurultayı 23 Nisan 1920'nin 100. yılında Ankara'da gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA