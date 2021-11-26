TPLF: Etiyopya ordusu Mekelle'ye hava saldırısı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TPLF: Etiyopya ordusu Mekelle'ye hava saldırısı yaptı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
TPLF: Etiyopya ordusu Mekelle'ye hava saldırısı yaptı

Etiyopya ordusunun, isyancıların kontrolündeki Tigray eyaletinin merkezi Mekelle'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Etiyopya ordusunun, isyancıların kontrolündeki Tigray eyaletinin merkezi Mekelle'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Sözcüsü Getachew Reda, yaptığı açıklamada, ordunun insansız hava aracıyla Mekelle'deki sivil yerleşim alanını hedef aldığını ileri sürdü.

Son günlerde çatışmaların görüldüğü bölgelerde hava saldırılarını artıran ordu, henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gittiği bildirilmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title