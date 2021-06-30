TPIC ve Eti Maden iki yeni şirket kuracak
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TPIC ve Eti Maden iki yeni şirket kuracak

TPIC ve Eti Maden iki yeni şirket kuracak
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) ile Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü tarafından iki yeni şirket kurulacak.

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) ile Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü tarafından iki yeni şirket kurulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPIC tarafından merkezi Ankara'da bulunacak Turkish Energy Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verildi. Eti Maden tarafından ise merkezi İstanbul'da yer alacak Etimine Anonim Şirketi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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