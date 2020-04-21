TPFD, Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı paylaştı.
21.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:52
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı paylaştı.
TPFD'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı futbolcularından Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kaan Öztürk kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."
Kaynak: AA