Tpfd'den Als-Mnh Derneğine Destek Çağrısı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), "Hatırla, Destek Ol" parolasıyla, ALS-MNH Derneğine destek çağrısında bulundu.

TPFD'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de 10 bine yakın ALS hastasının ihtiyaçlarının karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi adına, herkesi ALS yazıp 2576'ya mesaj atmaya ya da ALS-MNH Derneğine bağış yapmaya davet ediyoruz." denildi.

ALS hastalığı için farkındalık oluşturmak adına futbolcular başta olmak üzere tüm spor camiasının desteğinin beklendiği kaydedildi.